ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики обстреляли "Рапирой" Марьинку: повреждены шесть домов и автомобиль

Новина українською → Марьинка, Воскресенье 09 мая 2021 11:03
Боевики обстреляли "Рапирой" Марьинку: повреждены шесть домов и автомобиль Фото: боевики обстреляли Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики вчера выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. В результате повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская, что на окраине Донецка. Кроме того, один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома. Никто не пострадал.

Также 7 мая боевики стреляли из артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела, была повреждена высоковольтная линия электропередач.

Фото: боевики обстреляли Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)

Всего были выпущены 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украина проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали за сутки 807 нарушений "тишины" на Донбассе.

Кроме того, в посольстве США выразили обеспокоенность повреждениями на Донбассе. Речь идет об обстреле больницы и водных систем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия обстрел боевики Марьинка
NEWS
Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание
Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена