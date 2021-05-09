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Бойовики обстріляли "Рапірою" Мар’їнку: пошкоджено шість будинків та авто

Новость на русском → Мар'їнка, Неділя 09 травня 2021 11:03
Бойовики обстріляли "Рапірою" Мар’їнку: пошкоджено шість будинків та авто Фото: бойовики обстріляли Мар’їнку (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики вчора випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по населеному пункту Мар’їнка. В результаті пошкоджено шість житлових будинків та автомобіль місцевого мешканця.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Окупанти вели вогонь з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька. Крім того, один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку. Ніхто не постраждав.

Також 7 травня бойовики стріляли з артилерійських систем та мінометів з шахти Гагаріна у напрямку населеного пункту Шуми. Внаслідок обстрілу, було пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

Фото: бойовики обстріляли Мар’їнку (facebook.com/pressjfo.news)

Усього випущено 15 снарядів калібру 122 мм та 5 мін калібру 120 мм. Результати обстрілу вже зафіксовано та верифіковано офіцерами Української сторони СЦКК.

Про всі порушення режиму припинення вогню Україна проінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували за добу 807 порушень "тиші" на Донбасі.

Крім того, у посольстві США висловили стурбованість пошкодженнями на Донбасі. Йдеться про обстріл лікарні та водних систем.

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