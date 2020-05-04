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На Донбассе за сутки ранены четверо военнослужащих

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 07:34
На Донбассе за сутки ранены четверо военнослужащих
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили 11 обстрелов

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановка, Авдеевка, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.

Кроме того, из минометов вели огонь по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

РБК-Украина писало, что в субботу вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военнослужащих.

Боевики из минометов обстреляли окрестности Богдановки На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС, травмированы трое военных
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