На Донбассе за сутки ранены четверо военнослужащих

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили 11 обстрелов

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстреливали позиции ООС возле Широкиного, Богдановка, Авдеевка, Камянки, Пищевика, Старогнатовки.

Кроме того, из минометов вели огонь по защитникам Орехово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов в районе Крымского. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

РБК-Украина писало, что в субботу вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военнослужащих.