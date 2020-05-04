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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із забороненого озброєння

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 17:51
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із забороненого озброєння
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 4 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час обстрілу бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосовували чергові вогневі засоби. Окупаційні війська, зазнавши на собі рішучість дій наших воїнів, відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

Обстріл бойовиків були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Верхньоторецького, по околицях Новотроїцького та Авдіївки.

Також бойовики порушили режим "тиші", обстрілявши позиції ОС біля Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми.

Крім того, 2 травня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох військовослужбовців.

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