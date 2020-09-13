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Боевики обстреляли позиции украинских военных возле Песков

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе с начала текущих суток, 13 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики осуществили неприцельный выстрел в сторону украинских военных вблизи Песков.

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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрел украинских позиций был осуществлен из подствольного гранатомета. На вражескую провокацию украинские военные не отреагировали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие, соблюдая режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - сообщили в штабе.

Потерь и ранений среди личного состава ООС с начала суток нет.

Напомним, прошедшие сутки, 12 сентября, на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины".

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели Мониторинговой миссии ОБСЕ выявили, что боевики строят новые позиции в Луганской области, что является нарушением условий перемирия. В частности, возле Калиново-Борщеватого оборудованы две траншеи.

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