Бойовики обстріляли позиції українських військових біля Пісків

На Донеччині з початку поточної доби, 13 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики здійснили неприцільний постріл у бік українських військових поблизу Пісків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Обстріл українських позицій був здійснений з підствольного гранатомета. На ворожу провокацію українські військові не відреагували.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці, дотримуючись режим припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - повідомили в штабі.

Втрат і поранень серед особового складу ООС з початку доби немає.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму "тиші".

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі Моніторингової місії ОБСЄ виявили, що бойовики будують нові позиції в Луганській області, що є порушенням умов перемир'я. Зокрема, біля Калиново-Борщеватого обладнані дві траншеї.