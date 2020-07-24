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Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения

Пятница 24 июля 2020 17:34
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного вооружения
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Потерь среди украинских военных нет

В пятницу, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты продолжают применять запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики трижды обстреливали опорные пункты украинских военнослужащих неподалеку Старогнатовки. Оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки, в результате обстрелов противника, потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

На участках разведения обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, 23 июля боевики восемь раз нарушали "тишину".

22 июля боевики 15 раз нарушили "тишину", в результате обстрелов были ранены четверо военных.

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