Бойовики обстріляли позиції ООС з забороненого озброєння

Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Втрат серед українських військових немає

У п'ятницю, 24 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Окупанти продовжують застосовувати заборонену мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", бойовики тричі обстрілювали опорні пункти українських військовослужбовців неподалік Старогнатівки. Окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

"За поточну добу, в результаті обстрілу противника, втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення обстрілу зафіксовано не було.

Нагадаємо, 23 липня бойовики вісім разів порушували "тишу".

22 липня бойовики 15 разів порушили "тишу", в результаті обстрілу було поранено четверо військових.