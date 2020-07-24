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Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС, применяли запрещенные минометы

Донбасс, Пятница 24 июля 2020 07:36
Боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС, применяли запрещенные минометы
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Потерь среди военнослужащих нет

Российско-оккупационные силы продолжают применять против украинских военных на Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение. 23 июля боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, но украинские подразделения давали отпор.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов и стрелкового вооружения.

Под вражеские обстрелы попали защитники Причепиловки, Новотошковского, Гнутово, Старогнатовки и Орехово. В результате активности боевиков украинские военные не пострадали.

По данным разведки, 23 июля украинские военные ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня возле Старогнатовки.

Напомним, 22 июля боевики 15 раз нарушили "тишину", в результате обстрелов были ранены четверо военных.

Кроме того, Трехсторонняя контактная группа согласовала полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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