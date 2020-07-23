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На Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных

Донбасс, Четверг 23 июля 2020 07:15
На Донбассе за сутки ранены четверо украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всего "тишину" нарушили 15 раз

В течение прошлых суток, 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики применяли минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор задействовал гранатометы различных систем, а у Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитниках Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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