Боевики обстреляли позиции ООС возле Авдеевки

Фото: украинские войска (facebook.com/pressjfo news)

Украинские войска не отвечали на провокацию

В зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Обстрел произошел в районе Авдеевки.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

Сообщается, что за сегодня зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Около 10:00 противник сделал несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки. Учитывая провокационных характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь нет", - отметил он.

Напомним, вчера в Донецкой области на мине подорвались украинские военные, в результате происшествия погиб один боец и еще один получил ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в рамках подготовки к заседанию Трехсторонней контактной группы передала ОБСЕ обновленный список на обмен пленными.

"Сейчас мы ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ должна определиться, когда может технически уже проводиться обмен", - сказал президент.