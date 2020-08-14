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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Авдіївки

Донбас, П'ятниця 14 серпня 2020 13:49
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Авдіївки
Фото: українські війська (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Українські війська не відповідали на провокацію

У зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чергове порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Обстріл стався в районі Авдіївки.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Повідомляється, що за сьогодні зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Близько 10:00 супротивник зробив кілька черг із стрілецької зброї в районі Авдіївки. Враховуючи провокаційних характер обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат немає", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області на міні підірвалися українські військові, в результаті події загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в рамках підготовки до засідання Тристоронньої контактної групи передала ОБСЄ оновлений список на обмін полоненими.

"Зараз ми чекаємо, що з тієї сторони нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ повинна визначитися, коли може технічно вже проводитися обмін", - сказав президент.

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