Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Орехово и Новгородского

Сегодня, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали военные вблизи Орехово и Новгородского.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что на преступные действия российских наемников военные открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов

"По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь неподалеку Орехово с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Новгородского агрессор стрелял из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - добавили в штате.

Напомним, на Донбассе 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, боевики на Донбассе продолжают минировать местность под видом работ на КПВВ.