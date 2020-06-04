Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Оріхового і Новгородського

Сьогодні, 4 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили військові поблизу Оріхового і Новгородського.

Про це повідомляє штаб ООС.

Наголошується, що на злочинні дії російських найманців військові відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів

"За українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь неподалік Оріхове з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а по захисниках Новгородського агресор стріляв з великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні

При цьому наголошується, що втрат серед українських військових немає.

Крім того, на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою", - додали в штаті.

Нагадаємо, на Донбасі 3 червня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Крім того, бойовики на Донбасі продовжують мінувати місцевість під виглядом робіт на КПВВ.