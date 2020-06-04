ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики стреляли из БМП, в ВСУ потерь нет

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 07:17
На Донбассе боевики стреляли из БМП, в ВСУ потерь нет
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Разведка сообщила, что ранен один боевик

На Донбассе 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных результате вражеских обстрелов нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись вблизи Павлополя, Широкино и Богдановки.

"Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрела.

Также РБК-Украина писало, что боевики заминировали местность в виде работ на КПВВ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь