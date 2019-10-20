ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 07:33
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов: дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки; в районе Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука, около Новоселовки Второй и возле Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 6 вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4, возле Зайцево, в районе Крымского, возле Троицкого.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли.

Напомним, в зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов.

Боевики в субботу обстреляли Золотое из минометов ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе почти вдвое
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь