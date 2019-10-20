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Бойовики знову обстріляли позиції ООС в районі розведення сил

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 13:06
Бойовики знову обстріляли позиції ООС в районі розведення сил
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовики обстріляли українських військових в районі Золотого

Проросійські бойовики на Донбасі знову обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в районі розведення сил. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

За його словами, з ранку російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз в Луганському напрямку. Зокрема, обладнані в районі Золотого-4 опорні пункти з 7:20 до 7:45 обстрілювали з боку окупованого Первомайська з автоматичних гранатометів.

"Втрат з нашого боку немає", - уточнив Праута.

Нагадаємо, раніше представники США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петровському.

Відзначимо, в штабі ООС не вважають розведення сил на Донбасі здачею позицій.

"Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому, - є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років - це термін, який досить показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", - зазначив заступник командувача ООС Богдан Бондар.

Бойовики у суботу обстріляли Золоте з мінометів
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