Боевики обстреляли позиции ООС из минометов и ракетных комплексов

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.
При этом враг использовал тяжелое оружие. В районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи поселка Майорск враг также открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В районе Новгородского российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Причепиловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Также противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса.
"Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет", - уточняют в штабе ООС.
Отмечается также, что Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.
Напомним, в районе донецкого аэропорта опять слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая.
Ранее сообщалось, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.