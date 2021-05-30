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Боевики обстреляли позиции ООС из минометов и ракетных комплексов

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 мая, позиции наших военных обстреливали 6 раз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

При этом враг использовал тяжелое оружие. В районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг также открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В районе Новгородского российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы с противотанкового ракетного комплекса.

"Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет", - уточняют в штабе ООС.

Отмечается также, что Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.

Напомним, в районе донецкого аэропорта опять слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая.

Ранее сообщалось, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.

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