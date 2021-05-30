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Бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів та ракетних комплексів

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу, 29 травня, позиції наших військових обстрілювали 6 разів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС на своїй сторінці в Facebook.

При цьому ворог використовував важку зброю. У районі Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог також відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У районі Новгородського російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Також противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу.

"Цивільні особи не постраждали. Бойових втрат серед наших захисників немає", - уточнюють у штабі ООС.

Відзначається також, що українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення і передала дані СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, у районі Донецького аеропорту знову чути вибухи. Спостерігачі ОБСЄ розповіли про порушення на Донбасі за 28 травня.

Раніше повідомлялося, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.

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