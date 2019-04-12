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Бойовики обстріляли селище в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    12.04.2019 - 11:06
Бойовики обстріляли селище в Донецькій області
Фото: наслідки обстрілу (police.dn.ua)

По будинках запустили міни

На Донбасі бойовики увечері 11 квітня обстріляли селище Орлівка Ясинуватського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Донецької області

Зазначається, що міни, які прилетіли з боку окупованої території, вибухнули на вулиці Єлагіна. Пошкоджено будинки, постраждалих немає.

Ввечері до поліції звернулася 62-річна жінка, яка повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджено вікно в її будинку.

На місці працювала слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, вчора, 11 квітня, у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська понесли великі втрати. Бойовики 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, при цьому чотири рази із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Загинув один військовий, ще вісім отримали поранення.

Раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я.

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