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Боевики обстреляли Нью-Йорк и Новоалександровку

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Среда 08 декабря 2021 17:22
Боевики обстреляли Нью-Йорк и Новоалександровку Фото: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики открывали огонь в направлении Нью-Йорка и Новоалександровки. Оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

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Донбасс ООС
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