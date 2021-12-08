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Бойовики обстріляли Нью-Йорк і Новоолександрівку

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Середа 08 грудня 2021 17:22
Бойовики обстріляли Нью-Йорк і Новоолександрівку Фото: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 грудня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики відкривали вогонь у напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки. Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування російської збройної агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, російські найманці шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.

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