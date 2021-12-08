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Боевики обстреляли ВСУ и населенные пункты Донбасса 6 раз: разрушен дом мирных жителей

Новина українською →
Украина, Среда 08 декабря 2021 07:49
Боевики обстреляли ВСУ и населенные пункты Донбасса 6 раз: разрушен дом мирных жителей Фото: боевики 6 раз 7 декабря обстреляли Донбасс (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе и населенные пункты. За прошедшие сутки, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации совершили 6 обстрелов, включая один обстрел с применением вооружения, запрещенного "Минском".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Также отмечается, что под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом.

"Потерь среди гражданского населения нет", - уточнили в ООС.

В сторону Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Пивденного применили минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

В районе Нью-Йорка враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов 7 декабря наши бойцы не пострадали.

Также отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, что 6 декабря боевики обстреляли наших военных шесть раз. Применяли минометы и гранатометы.

Также сообщалось, что боевики стягивают военную технику на Донбасс. ОБСЕ отмечает серьезные нарушения в Луганской области.

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