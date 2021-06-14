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Боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 07:38
Боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов Фото: боевики обстреляли позиции ООС в Луганской области (Константин Чергинский/УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Боевик на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 13 июня, они обстреляли позиции украинских военных в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь по позициям наших военных. Били из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано еще одно нарушение в этом же районе.

"Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

Но на обстрелы российско-оккупационных войск наши бойцы отвечали взаимностью.

Также сообщается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Напомним, лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта и призвали Кремль вывести войска. Там подтвердили, что поддерживают нормандский формат и минские договоренности.

Ранее сообщалось, что боевики 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Они обстреливали позиции ООС из гранатометов.

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