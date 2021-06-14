Боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов

Боевик на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня . За прошедшие сутки, 13 июня, они обстреляли позиции украинских военных в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь по позициям наших военных. Били из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано еще одно нарушение в этом же районе.

"Неподалеку Новотошковского противник обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В ООС уточнили, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

Но на обстрелы российско-оккупационных войск наши бойцы отвечали взаимностью.

Также сообщается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.