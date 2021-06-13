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На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины"

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Донбасс, Воскресенье 13 июня 2021 17:41
На Донбассе с начала суток соблюдается режим "тишины" Фото: на Донбассе с начала суток сохраняется режим "тишины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе по состоянию на 17:00 13 июня сохраняется режим "тишины". Со стороны пророссийских вооруженных формирований не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В штабе ООС отметили, что украинские военные находятся на позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, в районе проведения ООС продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.

Отмечается, что сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Отметим ранее на Донбассе боевики устроили учения и стреляли из танков. Об этом сообщили в ОБСЕ.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный. Он родом из Мукачево.

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