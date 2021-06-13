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Оккупанты девять раз срывали "тишину" на Донбассе: били из противотанковых гранатометов

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Донбасс, Воскресенье 13 июня 2021 08:13
Оккупанты девять раз срывали "тишину" на Донбассе: били из противотанковых гранатометов Фото: боевики на Донбассе три раза открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 12 июня, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Луганского противник осуществлял обстрел позиций подразделений ОС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что на Донбассе боевики устроили учения и стреляли из танков. Об єтом сообщили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный. Он родом из Мукачево.

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