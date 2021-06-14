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Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 07:38
Бойовики обстріляли Новотошківське з гранатометів Фото: бойовики обстріляли позиції ООС в Луганській області (Костянтин Чергинський/УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Бойовик на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу, 13 червня, вони обстріляли позиції українських військових у Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь по позиціях наших військових. Били зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок зафіксовано ще одне порушення в цьому ж районі.

"Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнили, що бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

Але на обстріли російсько-окупаційних військ наші бійці відповідали взаємністю.

Також повідомляється, що про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали Кремль вивести війська. Там підтвердили, що підтримують нормандський формат і Мінські домовленості.

Раніше повідомлялося, що бойовики 9 разів порушили "тишу" на Донбасі. Вони обстрілювали позиції ООС з гранатометів.

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