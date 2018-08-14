Бойовики обстріляли із мінометів донецьку агрофірму, - СЦКК

Наслідком таких порушень може стати руйнування очисних споруд

Українська сторона СЦКК заявляє, що 13 серпня бойовики обстріляли промисловий центр Новолуганська. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, збройні формування РФ здійснили обстріл промислового сектору населеного пункту Новолуганське із застосуванням мінометів калібром 120 мм, які заборонені Мінськими домовленостями.

"За результатами обстрілу з боку збройних формуваннями РФ, офіцери СЦКК вчора,13 серпня, зареєстрували влучання важких боєприпасів у господарські будівлі, які належать агрофірмі "Бахмутський аграрний союз", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі ООС повідомляють, що наслідком таких порушень може стати руйнування очисних споруд, потрапляння понад 1,8 метрів кубічних шкідливих відходів виробництва у місцеві водойми, що у подальшому призведе до отруєння ґрунтових вод та гуманітарної катастрофи у населених пунктах Новолуганське, Майське, Доломітне, Гладосове, Гольмівський та Горлівка для понад 50 тисяч цивільних осіб.

Нагадаємо, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 13 серпня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Також вчора українська сторона СЦКК заявила, що 12 серпня бойовики обстріляли із мінометів та протитанкових гранатометів населений пункт Південне.