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Боевики обстреляли Красногоровку, погиб гражданский

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 23:38
Боевики обстреляли Красногоровку, погиб гражданский

От ранений погиб 60-летний мужчина

Во время обстрела боевиками Красногоровки в Донецкой области погиб гражданский. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба операции Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 19 июля, в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел населенного пункта Красногоровка.

Во время работы мобильной группы СЦКК, на месте происшествия установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловки.

В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, мужчина был на огороде, недалеко от дома. Раненый было немедленно доставлен в больницу в город Курахово. От полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался.

Напомним, на Донбассе 19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Ранее РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены во время обстрелов.

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