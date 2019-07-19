За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушали режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены в ходе обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facеbook.

Противник трижды открывал огонь по нашим защитникам из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Песков, Троицкого, Каменки, окрестности Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли один раз - на окраинах Майорска.

По данным разведки, 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Широкино.