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Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов

Новости » Общество    19.07.2019 - 19:19
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 19 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг три раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Широкиного и рядом с Богдановкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены во время обстрелов.

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Темы: Новости ООС
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