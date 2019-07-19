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Бойовики обстріляли Красногорівку, загинув цивільний

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 23:38
Бойовики обстріляли Красногорівку, загинув цивільний
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Від поранень загинув 60-річний чоловік

Під час обстрілу бойовиками Красногорівки у Донецькій області загинув цивільний. Про це повідомляє у Facebook прес-служба операції Об'єднаних сил. 

Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, 19 липня, о 10 годині, збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка.

Під час роботи мобільної групи СЦКК, на місці події встановлено, що противник здійснив постріл з гранатомету СПГ-9 із напрямку Старомихайлівки.

Внаслідок вибуху гранати ОГ-9, поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського 36, поранення отримав 60-річний чоловік. В момент, коли влучила граната, чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку. Пораненого було негайно доправлено до лікарні в місто Курахово. Від отриманих численних уламкових поранень чоловік помер. 

Нагадаємо, на Донбасі 19 липня, під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Раніше РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил 18 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на міні загинув один український військовий, двох поранено під час обстрілів. 

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