Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

Режим тишины боевики нарушили дважды

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 9 января 2019, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении. Украинские бойцы отвечали на провокации, применяя дежурные огневые средства.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не учтено. В результате обстрелов российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 9 января двое боевиков погибли. С начала четерга, 10 января, противник огонь не открывал.

Напомним, по данным ОБСЕ, боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки, гаубицы, противотанковые пушки и минометы на Луганском направлении.