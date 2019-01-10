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Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 07:18
Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе
Иллюстративное фото (ООС)

Режим тишины боевики нарушили дважды

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 9 января 2019, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении. Украинские бойцы отвечали на провокации, применяя дежурные огневые средства.

"При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не учтено. В результате обстрелов российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 9 января двое боевиков погибли. С начала четерга, 10 января, противник огонь не открывал.

Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе

Напомним, по данным ОБСЕ, боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки, гаубицы, противотанковые пушки и минометы на Луганском направлении.

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Темы: Новости ООС
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