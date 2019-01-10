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Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 07:18
Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Режим тиші бойовики порушили двічі

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 9 січня 2019, бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку. Українські бійці відповідали на провокації, застосовували чергові вогневі засоби.

"При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - зазначили в прес-центрі.

За даними розвідки, 9 січня двоє бойовиків загинули. З початку четерга, 10 січня, противник вогонь не відкривав.

Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі

Нагадаємо, за даними ОБСЄ, бойовики продовжують нарощувати важке озброєння, насамперед танки, гаубиці, протитанкові гармати і міномети на Луганському напрямку.

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Теми: Новини ООС
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