Бойовики сьогодні один раз порушили режим тиші на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл зафіксовано поблизу селища Новомихайлівка

З початку доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, опорні пункти українських військових були обстріляні з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, на Донбасі, починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами

Раніше у Міністерстві оборони України заявляли, що проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму.

За даними Міноборони, вчора, 8 січня, бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося.

Раніше повідомлялося, що виявлено чергові докази фінансування Росією терористів на Донбасі.