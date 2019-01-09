ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики сьогодні один раз порушили режим тиші на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 18:27
Бойовики сьогодні один раз порушили режим тиші на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл зафіксовано поблизу селища Новомихайлівка

З початку доби проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, опорні пункти українських військових були обстріляні з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, на Донбасі, починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами

Раніше у Міністерстві оборони України заявляли, що проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму. 

За даними Міноборони, вчора, 8 січня, бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям українських військ на Донбасі, заборонене Мінськом озброєння не застосовувалося.

Раніше повідомлялося, що виявлено чергові докази фінансування Росією терористів на Донбасі.

Бойовики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ до моніторингу на кордоні з РФ Бойовики нарощують важке озброєння на Луганському напрямку
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся