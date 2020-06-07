Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС: ранен украинский военный

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате ранение получил один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли украинских военных в Донецкой области из гранатометов.

"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Украинские военные в ответ применили дежурные огневые средства. Потери боевиков уточняются.

Напомним, до этого боевики от начала суток обстреливали один раз позиции украинских военных вблизи Луганского, тогда никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Дмитрия Кулеба заявил, что Россия не проявляет конструктивности, чтобы оживить нормандский формат.