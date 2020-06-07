Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС: поранений український військовий

Військовий знаходиться в задовільному стані
Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранення отримав один український військовий.
Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.
Наголошується, що бойовики обстріляли українських військових в Донецькій області з гранатометів.
"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь із станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в Донецькій області. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний", - повідомили в ООС.
Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.
Нагадаємо, до цього бойовики від початку доби обстрілювали один раз позиції українських військових поблизу Луганського, тоді ніхто не постраждав.
Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Дмитра Кулеба заявив, що Росія не виявляє конструктивності, щоб оживити нормандський формат.
Автор: Игорь Литвиненко