Боевики обстреляли Авдеевку: ранен боец ВСУ

В субботу, 11 мая, в зоне ООС на Донбассе в результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба Минобороны.

Таким образом, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны противника, которая произошла утром на Донецком направлении.

Так, в 08:15 российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия в сторону защитников Авдеевки. Обстрел длился 20 минут и велся противником со стороны оккупированного населенного пункта Спартак.

"В результате вражеского огня получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - отметил спикер.

Мотузяник сообщил, что военного эвакуировали с боевой позиции и оказали неотложную медицинскую помощь.

По состоянию на сейчас, по словам представителя Минобороны, ситуация в районе проведения ООС стабильная и полностью контролируется украинским подразделениями.

Напомним, 10 мая боевики обстреляли жилые дома в населенном пункте Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Обстрел велся из ручного противотанкового гранатомета. Подчеркнем, пострадавших в результате обстрела нет.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 мая вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Добавим, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер снова обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению минских соглашений.