Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 2 октября. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

В районе Новозвановки оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, артиллерии 122-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Марьинки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов по позициям наших бойцов. В районе Светлодарска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево наши бойцы попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов. А в направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Также сообщается, что в районе Новоселовки-2, Новотошковского и Новолуганского боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил осколочное ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - уточнили в штабе.

На обстрелы боевиков наши бойцы открывали огонь из оружия, не запрещенного Минском.