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На Донбассе зафиксировано 14 нарушений: боевики обстреляли из минометов Авдеевку

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Донбасс, Суббота 02 октября 2021 07:55
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений: боевики обстреляли из минометов Авдеевку Фото: боевики обстреляли из минометов Авдеевку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 1 октября, на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. 5 из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт: повреждены жилые дома и прилегающие территории. Потерь среди гражданского населения нет.

Возле Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования стреляли из минометов калибра 120 мм. Второй раз - в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского - гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотника противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, применил БПЛА и сбросил ВОГ-17 (осколочную гранату).

Украинские защитники открывали огонь.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в штабе ООС.

Напомним, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное

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