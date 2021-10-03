ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений

Новость на русском →
Україна, Неділя 03 жовтня 2021 08:09
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений Фото: бойовики 11 разів обстріляли позиції ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбас 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 жовтня. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У районі Новозванівки окупанти здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, артилерії 122-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

У районі Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм. У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів по позиціях наших бійців. У районі Світлодарська окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Зайцевого наші бійці потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також повідомляється, що в районі Новоселівки-2, Новотошківського та Новолуганського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав осколкове поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в штабі.

На обстріли бойовиків наші бійці відкривали вогонь зі зброї, не забороненої Мінськом.

Нагадаємо, що бойовики стягують на Донбасі десятки одиниць військової техніки. Йдеться про "Гради", танки, зенітні комплекси й гаубиці. Їх окупанти розмістили з порушенням ліній відведення та поблизу житлових кварталів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо