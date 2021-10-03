Бойовики обстрілювали військових на Донбасі з артилерії і мінометів: один боєць поранений
Бойовики на Донбас 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 2 жовтня. В результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У районі Новозванівки окупанти здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, артилерії 122-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.
У районі Мар'їнки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм. У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів по позиціях наших бійців. У районі Світлодарська окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Зайцевого наші бійці потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Також повідомляється, що в районі Новоселівки-2, Новотошківського та Новолуганського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів окупантів один український боєць отримав осколкове поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - уточнили в штабі.
На обстріли бойовиків наші бійці відкривали вогонь зі зброї, не забороненої Мінськом.
Нагадаємо, що бойовики стягують на Донбасі десятки одиниць військової техніки. Йдеться про "Гради", танки, зенітні комплекси й гаубиці. Їх окупанти розмістили з порушенням ліній відведення та поблизу житлових кварталів.