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Грады, танки, зенитные комплексы: боевики стянули военную технику, нарушив договоренности

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Украина, Воскресенье 03 октября 2021 03:56
Грады, танки, зенитные комплексы: боевики стянули военную технику, нарушив договоренности Фото: боевики стягивают военную технику на Донбассе ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики размещают военную технику на Донбассе, нарушая договоренности. Десятки единиц военной техники оккупантов заметили наблюдатели из Организации по безпасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 2 октября.

Наблюдатети зафиксировали десятки единиц военной техники, которые стянули боевики в нарушение линий отвода и вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее танки, "Грады", зенитные ракетные комплексы, гаубицы и минометы.

В нарушение линий отвода на полигоне вблизи н. п. Бугаевка боевики разместили 24 гаубицы, 6 противотанковых пушек и 2 реактивные системы залпового огня "Град". Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 15 танков (Т-72Б - 1 ед., Т-64Б - 9 ед., неустановленного типа — 5 ед.), 5 зенитных ракетных комплексов ("Стрела-10" - 4 ед, "Оса" - 1 ед.) и 3 миномета "Сани" 120-го калибра на вышеупомянутом полигоне.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ засек 1 танк (Т-72Б) на территории объекта вблизи жилого квартала в неподконтрольном правительству Перевальске (Луганская область).

Напомним, что боевики обстреляли из минометов Авлеевку. В результате пострадали жилые дома.

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