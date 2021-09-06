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Боевики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 5 сентября. Они обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также в районе Широкино боевики обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь", - уточнили в ООС.

Потерь среди украинских бойцов за прошедшие сутки не было.

Напомним, что США примут участие в урегулировании ситуации на Донбассе и возвращении Крыма. Об этом рассказала Стефанишина.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили боевую подготовку. Они сохраняют большое количество снайперов и проводят учения с применением артиллерии.

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Донбасс