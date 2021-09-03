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Оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе, - разведка

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Донбасс, Пятница 03 сентября 2021 13:27
Оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе, - разведка Фото: оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, враг активно усиливает подготовку снайперов на передовых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.

Как сообщили в разведке, для повышения боевых возможностей российские оккупационные войска проводили боевое слаживание рот в БТГр, а также тактические учения с корректировки огня артиллерии с использованием БПЛА.

Кроме этого боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.

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