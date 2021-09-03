ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вопросы Донбасса теперь будут обсуждаться в формате с участием США, - вице-премьер

Новина українською →
Киев, Пятница 03 сентября 2021 22:15
Вопросы Донбасса теперь будут обсуждаться в формате с участием США, - вице-премьер Фото: США будут участвовать в обсуждении вопроса Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Украина ожидает ряд визитов, которые состоятся в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности”, - заявила Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, сегодня Штаты понимают свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма, а также будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила Стефанишина.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.


Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.


Также смотрите важнейшие обсуждения российско-украинской войны.


Смотрите и большой материал об эффективности и принципах действия вакцин от COVID-19, которые колют украинцам.


Кроме того, предлагаем самые важные и громкие высказывания медиков и политиков относительно вакцинации против коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Савик Шустер Соединенные Штаты Америки Донбасс
NEWS
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин