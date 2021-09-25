Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного оружия: один боец получил ранение

Запрещенное Минском оружие боевики применили в районе Верхнеторецкого. Там они вели огонь из запрещенных минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

В районе Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один боец получил ранение. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши воины подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.