Бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї: один боєць отримав поранення

Заборонену Мінськом зброю бойовики застосували в районі Верхньоторецького. Там вони вели вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру.

У районі Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один боєць отримав поранення. Йому надали невідкладну допомогу та евакуювали в госпіталь.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Стан здоров'я воїна - задовільний", - уточнили в ООС.

Також зазначається, що наші воїни придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.