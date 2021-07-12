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Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Золотого-4

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 12 июля 2021 17:41
Боевики обстреливали позиции ООС вблизи Золотого-4 Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 12 июля, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики один раз обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован украинскими военными вблизи Золотого-4. Оккупанты вели вел огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов российских наемников ни один украинский военный не пострадал.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 11 июля, боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В частности, оккупанты запускали беспилотники.

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