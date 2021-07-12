Боевики на Донбассе восемь раз нарушили "тишину"
За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Так, в районе Песков боевики дважды обстреляли украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкиного - обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В направлении Авдеевки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения Операции ОС было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7:00 12 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, днем ранее боевики 11 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.