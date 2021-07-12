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Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Золотого-4

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Донбас, Понеділок 12 липня 2021 17:41
Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Золотого-4 Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 12 липня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби бойовики один раз обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований українськими військовими поблизу Золотого-4. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів російських найманців жоден український військовий не постраждав.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 липня, бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Зокрема, окупанти запускали безпілотники.

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